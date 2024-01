Álvaro Pacheco e o dérbi minhoto: «Temos de contrariar as armas do Sp. Braga»

Álvaro Pacheco fez esta sexta-feira a antevisão do jogo de amanhã, com o Sp. Braga, uma partida da 16.ª jornada da Liga Betclic, que se disputa a partir das 20h30.





"É um dérbi, a palavra dérbi diz tudo. Sabemos da importância do jogo, um jogo especial no Minho. O que nós esperamos é sermos Vitória. Temos uma vontade muito grande de conquistar os três pontos. Vai ser um jogo difícil, o pormenor vai decidir. Para sermos capazes de conquistar o que pretendemos temos de ser Vitória, com uma vontade muito grande e o nosso ADN.""Vejo o jogo como uma oportunidade no seu todo. O Sp. Braga tem caudal ofensivo, mas também é uma equipa que sofre golos. Tem mais golos que nós, mas também tem mais golos sofridos que o Vitória. O que nos foca é o nosso crescimento, como temos de ser capazes de nos impor no jogo. Temos de contrariar as armas do Sp. Braga. Perante as incidências queremos pegar no jogo. Temos de estar a um nível elevadíssimo, mas isso tem sido apanágio da equipa. Olho para este jogo como mais uma oportunidade, como foi nos jogos com Rio Ave e Sporting. Temos de ter um espírito de conquista muito grande para podermos superar as dificuldades que o Sp. Braga nos vai tentar impor.""Temos de ser capazes de dominar os momentos. Temos de ser uma equipa compacta sem bola e procurar os espaços livres. Temos de perceber como podemos provocar os espaços, ter tranquilidade e serenidade num jogo emotivo. Não podemos deixar que a emotividade nos tire discernimento. Queremos ganhar, conquistar os três pontos, para isso temos de ser capazes de marcar golos.""O Sp. Braga tem tido um crescimento e um aproximar às equipas grandes, acho que internamente assumiram isso mesmo, que lutam pelo título. Nós somos candidatos a ganhar os próximos três pontos. A nossa filosofia é a de sermos campeões todos os dias, hoje fomos porque treinamos muito bem. Amanhã temos a oportunidade de conquistar os três pontos e sermos campeões.""O Vitória está mais preparado para qualquer tipo de jogos. O que sinto é que a equipa tem vindo a crescer, como mostrou contra o Sporting e o Rio Ave, num jogo muito difícil em que a equipa manteve a serenidade e maturidade para controlar o jogo. Trabalhamos novos conteúdos estas semanas, novas dinâmicas, situações que podem ser pertinentes nos próximos desafios. O mais importante é a equipa ter os pilares muito bem cimentados. Queremos a equipa muito focada em fazer o seu jogo. Para termos sucesso termos de ser Vitória.""Estamos sempre a aprender e a crescer. Estando numa estrutura com esta dimensão ajuda-me a crescer. Tem sido um crescimento mútuo, estou mais preparado todos os dias. Tem sido um crescimento fantástico.""Como treinador olho para o treino e para o jogo. Não gosto desta altura de mercado. Quem tem de resolver isso é a parte administrativa, estamos sempre em conversas e em sintonia. O que for melhor para o Vitória, será. O meu foco é estar preparado para este jogo.""Para mim, enquanto treinador, sem dúvida. Foi uma decisão do Bruno, só dele. Demonstra o carácter, o homem que é. É um ser humano fantástico. Fiquei super contente por poder contar com ele, por nos ajudar nesta caminhada. É uma peça muito importante, não só o capitão, não só pelo que representa desportivamente, mas também dentro do balneário."