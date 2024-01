Álvaro Pacheco e o jogo com o Gil Vicente: «Vai ser mais um bom desafio»

Álvaro Pacheco fez este sábado a antevisão do jogo com o Gil Vicente (amanhã, 20h30) a contar para a 19.ª jornada da Liga Betclic. O treinador dos vimaranenses espera um jogo "difícil" e falou ainda sobre o mercado de transferências."É mais um jogo difícil, contra um adversário que em casa já não perde há sete jogos. É uma equipa forte, com personalidade e jogadores interessantes. É uma equipa que gosta de controlar o jogo com bola. Vai ser mais um bom desafio. O que nós pretendemos é chegar aos 39 pontos e para isso temos de ser Vitória. Temos de ser uma equipa capaz de impor o nosso jogo. Quando não o conseguirmos fazer temos de saber o que fazer para controlar esse momento. Vamos encontrar uma equipa muito forte, muito bem orientada"."Não. É sempre uma oportunidade para outros jogadores. Gostava de ter todos os jogadores aptos, mas o que sei é que tenho um plantel completamente identificado com o processo. É uma oportunidade para outro jogador agarrar o lugar. O substituto do Tiago Silva está mais do que preparado. Todos os jogadores estão identificados com a nossa forma de jogar. Não me preocupo com isso, a forma como eles treinam deixa-me tranquilo. Quem vai jogar vai cumprir"."A transferência é um um sinal da qualidade o potencial que o plantel tem, mas também do bom trabalho que se realiza no departamento de formação do Vitória, a quem deixo os parabéns. A equipa tem de se manter focada no compromisso porque o mercado é isto mesmo e temos de estar preparados. É um mês que nós treinadores não gostamos, mas temos de estar preparados. Gostávamos muito que o Dani continuasse, mas isto tem de acontecer. Não há nenhuma equipa no mundo que possa manter is seus ativos, em Portugal somos todos vendedores. Há jogadores que vão ter a oportunidade e crescer para mais tarde serem eles a representar a primeira equipa"."Estou muito tranquilo. O que controlo é a preparação dos meus jogadores para procurarmos ser mais fortes. Temos de nos manter focados com o compromisso da equipa. O mercado é o que é. Todos gostávamos de não perder jogadores, mas faz parte da vida. Não podemos viver com medo, mas focados nas soluções. Vamos estar fortes e com vontade muito grande"."Foi mais uma oportunidade de negócio. Desportivamente todos o conhecemos e sabemos o que pode dar. Encaixa no perfil dos jogadores que procuramos, é um jogador ambicioso, com mentalidade de campeão. Vai ajudar-nos a ser mais fortes. Vai ser bom para ele porque vai encontrar um plantel fantástico, que sabe receber."Sim. O certificado já chegou, portanto está convocado"."Gostávamos que os jogos todos fossem em nossa casa, porque têm uma emotividade que é difícil de acontecer. Mas, vai estar lá a família vitoriana, vão ser mais um elemento fundamental para nos ajudar a concretizar os nosso objetivos. É uma equipa difícil, o Fujimoto gosta de jogar entre linhas, tem dois extremos muito verticais. Se lhes permitirmos espaços eles vão querer aproveitar. Temos de ter sempre uma equipa muito compacta para fechar os espaço que os Gil gosta de aproveitar".