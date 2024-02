Álvaro Pacheco e o regresso a Vizela: «É um jogo especial para mim»

Álvaro Pacheco fez este sábado a antevisão do jogo de amanhã com o Vizela (15h30), um jogo que marcará o seu regresso ao um recinto onde trabalhou entre 2019 e 2022."É um jogo especial para mim, vou regressar a uma casa onde tivemos uma história, momentos fantásticos. Se neste momento sou treinador do Vitória deve-se muito à minha passagem pelo Vizela, estou muito grato ao clube. Não me desviar do meu foco, o meu objetivo é regressar aos triunfos, fazer os 39 pontos, o que queríamos no passado fim-de-semana. O meu foco é sermos capazes de regressar às vitórias, num jogo que é especial.""Vimos de um jogo sem conseguir fazer golos, mas esta equipa tem feito sempre golos. Vamos regressar aos golos, não tenho dúvidas disso. Esta equipa tem resiliência e o compromisso de crescer na adversidade, a equipa cresceu muito na última semana. É um dérbi difícil. Os resultados do adversário são enganadores nas últimas jornadas. Tiveram oportunidades frente ao Boavista e Arouca de fazer diferente. Se queremos que o nosso objetivo seja o de regressar às vitórias, temos de olhar para o jogo de forma exigente e concentrada. Temos de perceber o que fazer no jogo e manter uma serenidade muito grande. Vamos ter de saber sofrer e de saber sair dessas situações para sair de lá com uma vitória.""É uma equipa que tem uma variabilidade de jogo diferente, com um jogo interior mais associativo, mas que também sabe aproveitar a profundidade com as movimentações do Essende. Uma equipa que cresceu muito na ideia de jogo, semana após semana vai estar mais forte. É um adverrsário mais forte do que nos jogos anteriores. Temos de ter uma ambição muito grande para impor o nosso jogo.""É um motivo de satisfação ter fechado, porque tranquiliza e tira dúvidas dos jogadores que podemos perder. Sei que isso faz parte, estamos em sintonia com a administração. Estou muito contente com o plantel que tenho e tenho a convicção que eles podem fazer história.""Ele está bem. A vida é mesmo assim, prega-nos destas partidas. O que sei é que o André tinha pouca vontade de ir, juntou-se o útil ao agradável. Ficamos felizes por ter mais um ativo. Todos os jogadores vão ser importantes ao longo do campeonato.""O André não vai perder o que tem vindo a fazer, perdeu um treino. Vamos penalizar um jogador por uma questão que ele não controla? Ele está disponível, vamos ver quem vai jogar. É mais uma opção para o onze. Não pode ficar prejudicado por esta situação.""Estamos em sintonia com o presidente, queremos ter mentalidade de campeão. Se há esta cultura, estamos mais fortes do que em Janeiro. Isso dá-nos esperança para uma segunda volta melhor que a primeira. Queremos reagir já amanhã em Vizela para iniciar mais uma série de resultados positivos."