Álvaro Pacheco: «Estamos com ambição e desejo muito grandes de dar continuidade ao excelente trabalho»

Álvaro Pacheco fez este sábado a antevisão do jogo do V. Guimarães frente ao E. Amadora (amanhã 20h30). O treinador dos vimaranenses pretende dar continuidade aos bons resultados, elogiou o adversário e abordou ainda o mercado."Estamos com uma ambição e desejo muito grandes de dar continuidade ao excelente trabalho e resultados que temos vindo a conquistar. Estamos com o foco muito grande e queremos dar continuidade a esse trabalho. Vamos ter um adversário difícil, mas estamos convencidos que vamos continuar nesta senda"."É uma equipa que está junta há vários anos, que está montada de uma forma que é difícil de contrariar. É uma equipa forte fisicamente e forte nas transições, muito letal, eficaz. Temos de ter controlo sobre o jogo para que não se desenrole da forma como o Estrela se sente mais confortável. Vamos estar obrigados a ter o máximo de concentração para passar mais um excelente adversário"."Claramente. Esta equipa tem uma capacidade de resiliência muito grande. A equipa está a crescer semana após semana. A mentalidade está muito forte e assim consegue lidar com as adversidades. A equipa vai continuar a dar respostas às adversidades. Um factor que foi determinante para dar a reviravolta foi o apoio dos adeptos, por isso apelo aos nossos adeptos que estejam no estádio para nos ajudar a conquistar mais três pontos. Tiveram um papel fundamental no jogo com o Arouca"."Cada jogo é um desafio, temos de acreditar no que fizemos de bom na primeira volta para continuar a crescer. Queremos olhar para cada jogo, primeiro para o jogo com o Estrela, com a ambição de procurar somar os três pontos e chegar já aos 36."Eu acho perfeitamente normal falarem dos jogadores do V. Guimarães, porque o plantel é recheado de jogadores e homens de grande talento. Há sempre espaço para entradas e saídas, estamos em sintonia com a administração. Gostava muito que ninguém saísse, gostava mesmo. Mas o mercado não é como queremos"."Não olho para isso. Fico mais descansado se ninguém sair. Se alguém chegar terá a ver com possibilidade de mercado, tem de ser alguém para ajudar o V. Guimarães a ser mais forte"."Não. Foi uma decisão dele. Quis abraçar um desafio diferente. Dei-lhe a minha opinião, fico triste pela saída. É importante que ele se sinta feliz no projeto"."É uma dor de cabeça muito boa. Temos um plantel com uma disponibilidade muito grande, que trabalha todos os dias nos limites. A qualquer momento a oportunidade pode surgir e eles vão cumprir. Todos estão preparados para ajudar o Vitória a ir em busca das nossas ambições".