Álvaro Pacheco: «Este é o melhor ano do Sporting de Rúben Amorim, o que é motivo extra para nós»

Álvaro Pacheco, treinador do V. Guimarães, fez esta sexta-feira a antevisão da receção ao Sporting, marcada para sábado às 18 horas."São mais três pontos em disputa, que queremos conquistar. Vamos jogar contra o líder do campeonato, com todo o respeito que temos, a ambição e determinação é a der sermos capazes de sermos superiores às intenções do Sporting e conquistarmos os três pontos. A equipa tem vindo a crescer, fizemos a melhor exibição desde que estou aqui no jogo com o Farense. Queremos dar seguimento a esse crescimento para estarmos mais perto do que pretendemos.""Cada jogo tem a sua história. Cada adversário tem as suas características, mas o meu foco é a minha equipa, de que forma tem de crescer, subir de patamar. Queremos mostrar esse crescimento neste desafio, que é em casa, onde pretendemos contar com o Inferno Banco que vai estar no nosso estádio. Vai ser um excelente jogo, o que espero é que o Vitória regresse à vitórias em casa frente a um grande.""Não muda nada. A vontade é a mesma, o Vitória quer é ganhar. Vamos olhar olhos nos olhos, acreditar nas nossas capacidades e procurar ganhar. Vamos encontrar um adversário moralizado, líder, que está a trabalhar há muitos anos com o mesmo treinador. Arrisco-me a dizer que é o melhor ano do Sporting do Rúben Amorim. Isso é um motivo extra para procurarmos ser Vitória. Contra o FC Porto estivemos a esse nível, diante de um candidato ao título tivemos uma postura de campeão. Temos como lema todos os dias sermos campeões, amanhã é isso que procuraremos ser ao conquistar os três pontos.""Temos sempre a motivação de procurarmos ser melhores. É mais um estímulo para o nosso percurso, é uma oportunidade de regressarmos aos triunfos frente a um grande. O nosso estímulo é ir à procura dos três pontos em todos os jogos."