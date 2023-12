Álvaro Pacheco: «Ganhou um campeão»

Após a vitória do V. Guimarães frente ao Sporting, Álvaro Pacheco falou à Sport TV."Primeiro dedicar esta vitória a este inferno branco, a esta massa associativa, aquilo que eles nos tranmitem durante o jogo, e principalemente ao nosso team manager, Pedro Gonçalves, que está doente em casa. Tínhamos dito que íamos ganhar e conseguimos. Andamos a trabahar nessa perspetiva. Ganhou um campeão e o campeão foi o Vitória a nível de mentalidade, de atitude, de crença e de qualidade de jogo. Foi um jogo emotivo de duas grandes equipas. Uma equipa que luta para ser campeã e outra que luta para ser campeã todos os dias e hoje demonstrámos isso mesmo. Fomos uma equipa de campeões. Nunca nos desviámos daquilo que era o nosso objetivo de ganhar. Mesmo nas adversidades, começámos a perder, fomos capazes de ter uma reação muito forte. Mesmo naqueles momentos em que o Sporting este por cima fomos capazes de nos organizarmos, sairmos dessa zona e criar moça. Pena foi não termos matado o jogo com mais um golo. Tenho de dar os parabéns aos meus jogadores porque sem dúvida nenhuma esta vitória é desta moldura e dos meus jogadores"."Teve que ver com aquilo procuramos anível de jogo e aquilo que é o trabalho e a planificação e aquelilo que são os objetivos para o jogo. Ia trazer mais experência e mais qualidade, principalmente para aproveitar os espaços que o Sporting costuma deixar. Sabíamos que o Dani ia ser importante num determinado momento do jogo. Foi isso que aconteceu. Tenho um plantel fantástico. Conto com todos eles. Têm de saber que qualquer um pode ter oportunidades e o que é jogar à Vitória"."Tenho de realçar a capacidade defensiva, a qualidade que os nossos centrais têm em perceber o jogo no encurtamento e não ter medo dos duelos, a coragem que eles têm perante qualque adeversário. Temos de valorizar os nossos jogadores. O vitória tem muitos jogadores que estão a fazer um campeonato excelente".