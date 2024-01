Álvaro Pacheco: «Houve algum antijogo do Braga, a tentar quebrar o ritmo...»

Um empate justo. É isso que considera Álvaro Pacheco na análise ao dérbi minhoto entre Sp. Braga e V. Guimarães , que teve resultado definido aos 90'+8, com um grande golo de João Mendes. Um momento que, para o técnico, serviu para dar justiça ao jogo do Municipal bracarense."O golo do João Mendes veio dar justiça ao resultado, que é mais que merecido. Estiveram em campo três grandes equipas e foi um grande espetáculo.Na primeira parte, o Braga conseguiu estar mais por cima aproveitando o espaço entre linhas e criou-nos situações de desconforto. Depois, equilibrámos ainda na primeira parte e a segunda parte foi toda nossa.Entrámos muito bem, não permitimos o jogo interior do Braga, mas, no nosso melhor período, o Braga chegou ao golo. Depois disso, pegámos no jogo e mantivemos o controlo emocional para estar a perder e jogar neste ambiente fervoroso.Houve algum antijogo do Braga, a tentar quebrar o ritmo do jogo, com muitas paragens e substituições, mas a equipa manteve a capacidade e qualidade para chegar ao golo.Na reta final, passámos para 4x3x3 e a equipa desequilibrou-se um pouco, mas teve coragem. O Braga podia ter chegado ao segundo golo e matar o jogo, mas seria injusto. Chegámos ao golo e nenhuma equipa merecia perder. O empate acaba por se ajustar.O que nos levou ao empate foi a mentalidade de campeões. A equipa tem crescido e evoluído tática e desportivamente.O mérito não é meu, mas de toda a equipa e de quem criou o plantel, e sobretudo os jogadores. Sou um homem e um treinador que encaixa muito bem no ADN do Vitória, é um casamento perfeito".