Álvaro Pacheco: «Quem perdeu dois pontos foi o Vitória»

Álvaro Pacheco considera que o V. Guimarães deveria ter triunfado diante do Benfica e que o empate (2-2) penaliza mais os minhotos. No entender do treinador vimaranense, a sua equipa foi superior em quase todo o encontro."Olhando para o jogo ficamos com pena. Estamos tristes porque merecíamos ganhar, pelo desempenho nos 90 minutos e por sermos melhores durante todo o jogo. Fizemos uma primeira parte monstruosa. Levámos muita bola para o último terço. Era justo estarmos a vencer nessa altura. Na segunda parte fomos dominadores e víamos o Vitória a criar ocasiões. O Benfica praticamente teve só uma ocasião e marcou e depois outra vez. Depois mesmo com um jogador a menos não nos amedrontámos. Nunca nos pusemos a defender o resultado. O Benfica foi feliz, quem perdeu dois pontos foi o Vitória", começou por dizer à Sport TV."Penso que o relvado esteve para as duas equipas. A nível de ocasiões, tirando os últimos minutos, fomos nós atrás do golo. Com outro relvado o espetáculo teria sido difertente. Tanto Vitória como Benfica estão em excelentes momentos. Uma pena, pelo que fizemos merecíamos ganhar. Cheguei ao ao balneário e vi silêncio. Os meus jogadores estão tristes mas devem estar orgulhosos, tiveram mentalidade de campeão", acrescentou Álvaro Pacheco.