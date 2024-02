Álvaro Pacheco: «Reconheço que seria uma injustiça o Portimonense perder»

Apesar do empate (), Álvaro Pacheco gostou da entrada do V. Guimarães frente ao Portimonense. "Fomos dominantes, criámos oportunidades e poderíamos ter feito o segundo golo. Na 2ª parte, o duelo foi mais repartido e o Portimonense foi colocando mais jogadores no processo ofensivo, com recurso a um futebol direto, e não tivemos serenidade nem capacidade para ter a bola. O resultado acaba por se ajustar ao que se passou e reconheço que seria uma injustiça o Portimonense perder", frisou.