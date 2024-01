Álvaro Pacheco: «Resultado é injusto dada a produção da minha equipa»

Álvaro Pacheco, treinador do Vitória de Guimarães, gostou da primeira parte da sua equipa no terreno do Gil Vicente, onde acabou por perder por 1-0, em partida da 19.ª jornada da Liga Betclic."Penso que fizemos uma primeira parte muito boa. Conseguimos espaço para chegar ao último terço, mas faltou-nos qualidade, clarividência para o último passe e na eficácia. Se fôssemos capazes de chegar ao golo, desbloqueávamos o jogo e íamos obrigar o Gil Vicente a subir as linhas. Tivemos a mesma alma na segunda parte, mas houve mérito do adversário. Com o passar do tempo, eles mantiveram a estratégia, e sabíamos que, com o tempo, podiam aproveitar os nossos desequilíbrios", começou por dizer o treinador vimaranense."Penso que o resultado é injusto pelo que foi a produção da minha equipa. Estamos tristes, queríamos sair daqui com os 39 pontos que era o nosso objetivo, mas também jogámos com uma boa equipa. Das poucas vezes em que o Gil Vicente conseguiu sair, acabou por ter a sorte que nós não tivemos. Temos de aprender, amadurecer e tornar-nos mais fortes", concluiu.