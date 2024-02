Álvaro Pacheco: «Schmidt deve estar preocupado com a sociedade dos Silvas que o Vitória tem»

O treinador do V. Guimarães, Álvaro Pacheco, esteve na sala de imprensa da Academia na manhã deste sábado para abordar a partida com o Benfica, da 21.ª jornada da Liga, que terá lugar este domingo, pelas 20H30, no Estádio D. Afonso Henriques."As duas equipas estão em fases muito boas. O Benfica tem vindo a crescer ao longo do campeonato, a qualidade do seu jogo está mais estável. Olhando para o Vitória, também estamos nesse sentido. O Vitória está constantemente a crescer, a trabalhar com as adversidades e contrariedades que os adversários nos vão provocando. Vai ser um excelente jogo, com duas excelentes equipas que vão querer ganhar o jogo"."Vai ser um jogo intenso, com duas grandes equipas, duas equipas com mentalidade de campeão. São duas equipas com futebol ofensivo, quando se defrontam duas equipas com esta mentalidade o foco e concentração são determinantes. O pequeno pormenor, o pequeno detalhe, o jogo posicional, pequenos pormenores vão fazer a diferença. Acreditamos muito que vamos ser capazes de dar continuidade a esta série positiva que estamos a ter"."Temos de ser nós, levar o jogo para o que pretendemos. Nunca vamos ser sempre dominantes, ainda para mais jogando contra o Benfica vamos ter de saber sofrer. Temos de estar focados e tranquilos para lidar com essas situações. Com bola temos de ter um jogo posicional fundamental, para perceber que tipo de espaço podemos controlar e levar o jogo para os espaços em que nos sentimos mais confortáveis, que é no meio-campo ofensivo, perto da baliza do Benfica. Acredito muito que é o que vai acontecer amanhã"."Não, pelo contrário. Vejo o Charles a trabalhar diariamente e a evoluir. Tem demonstrado a sua qualidade nos jogos da Taça. Esteve a um nível espetacular no último jogo. Enquanto treinador estou super tranquilo. Estou triste pelo Varela, que é o nosso capitão, mas feliz pelo que o Charles tem vindo a trabalhar. Merecia a oportunidade de jogar no campeonato"."Estão o Rafa e o Gui convocados, são dois jovens guarda-redes, um deles ainda sub-19. Têm um potencial tremendo e tenho a certeza absoluta que vão ser o futuro do Vitória. São jogos importantes para estes jovens crescerem"."Não é uma dificuldade. Quem está no futebol gosta disto, dos jogos a meio da semana. O que temos de fazer é arranjar soluções para estamos ao nível que somos obrigados a estar, ao nível do Vitória. Temos uma vontade muito grande de chegar aos 42 pontos e é isso que pretendemos alcançar"."Acho que neste momento o Schmidt deve estar preocupado com o Jota, com o André Silva, com a sociedade dos Silvas que o Vitória tem, com a capacidade defensiva do Vitória e como irão conseguir contrariar as nossas intenções no jogo. O meu foco é na minha equipa e nos meus jogadores, tenho uma confiança muito grande neles".