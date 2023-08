André Amaro já não treinou esta segunda-feira: saída cada vez mais próxima

Embora a sua ausência não tenha sido comunicada pelo V. Guimarães, André Amaro já não participou no treino desta manhã, confirmou, situação que estará relacionada com o facto da transferência do central para o Al-Rayyan, do Qatar, estar cada vez mais perto de se concretizar.Como o nosso jornal já noticiou, o negócio deverá render cerca de 10 milhões de euros aos cofres dos minhotos, sendo que o internacional sub-21, que já teve um gesto de despedida para com as bancadas do D. Afonso Henriques no final da partida com o Celje, na passada quinta-feira, passará a ser treinado por Leonardo Jardim.Nos conquistadores desde 2018/19, onde começou por atuar nos sub-17, André Amaro afirmou-se como titular indiscutível com a chegada de Moreno ao comando técnico, com quem já tinha trabalhado na equipa B. Na época passada, o central participou em 32 jogos, somando um golo e uma assistência. Na eliminatória com o Celje, que acabou com a eliminação do V. Guimarães o defesa voltou a mostrar a sua preponderância, marcando na 1.ª mão e assinando várias ações importantes no segundo duelo.