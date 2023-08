André André tentou evitar a saída de Moreno do V. Guimarães

O experiente médio André André, um dos capitães e líderes do balneário do V. Guimarães, era um dos jogadores que estava a par da decisão de Moreno de deixar o comando técnico dos minhotos e ainda o tentou demover. Como mostraram as imagens da Sport TV, imediatamente após o final do jogo frente ao E. Amadora, o internacional português interpelou o treinador precisamente no sentido de evitar o desfecho que acabou por se verificar.Apesar da conversa mais acesa, a discussão não sinalizou qualquer altercação ou mal-estar entre o técnico e os seus jogadores. Na verdade, ainda antes da conferência de imprensa em que Moreno e António Miguel Cardoso comunicaram a decisão, André André e os restantes voltaram a conversar com o treinador, no balneário, para mais uma vez tentar o tentar demover.Apesar de ter optado por deixar o comando técnico dos vitorianos, Moreno sentia os jogadores do seu lado e comprometido para mais uma época, apesar da desilusão provocado pela eliminação inesperada da Liga Conferência, frente ao Celje, da Eslovénia.