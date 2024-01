André Silva recusou o Hellas Verona e deve permanecer no V. Guimarães

A nega de André Silva ao Hellas Verona travou o acordo alinhavado entre o Vitória e o clube italiano para a transferência do avançado. De acordo com o que foi possível apurar, o avançado deve mesmo terminar a época em Guimarães, uma vez que não é expectável que haja uma nova reviravolta no processo.O Vitória e o Hellas Verona chegaram a um princípio de acordo para a mudança de André Silva para Itália, por 3,5 milhões de euros. O Arouca, detentor de pelo menos 20 por cento do passe do jogador, era uma parte interessada no negócio, que apenas não se concretizou ontem devido à recusa do avançado.André Silva começou por mostrar abertura para aceitar os termos propostos pelo Hellas Verona, mas acabou por recusar a proposta final dos italianos, que era financeiramente mais tentadora.Com o mercado ainda aberto, todos os cenários estão em cima da mesa. Contudo, nesta altura, o mais expectável é que o avançado continue em Guimarães até ao final da época. Esta manhã voltou a treinar com o plantel de Álvaro Pacheco.