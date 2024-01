André Silva vai mesmo para o Hellas Verona

André Silva vai, tudo indica, deixar o Vitória para reforçar o Hellas Verona. Depois de ter rejeitado as primeiras propostas apresentadas pelo clube italiano, o avançado já acertou os termos do contrato, que será de longa duração.Segundo foi possível apurar, o ponta-de-lança viaja amanhã para Itália. O mercado de transferências naquele país encerra precisamente esta quinta-feira. E se não houver um novo volte-face, André Silva deixa mesmo o Vitória para ter a primeira experiência em Itália.Recorde-se que o Vitória e o Hellas Verona chegaram a um princípio de acordo na terça-feira, mas André Silva rejeitou a proposta financeira que lhe foi apresentada.Depois de ter falhado outros alvos em Portugal, como Essende, do Vizela, o Hellas Verona voltou à carga e já garantiu o acordo com o Vitória e o jogador.