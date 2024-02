António Miguel Cardoso: do bloqueio da venda de Jota à tristeza pela saída de Dani Silva

Na entrevista desta noite à Rádio Santiago, António Miguel Cardoso abordou outros dossiês do mercado de inverno, para lá do de André Silva. Admitiu que bloqueou a saída de Jota Silva, mas também reconheceu alguma tristeza pela venda de Dani Silva ao Hellas Verona."Não queria particularizar. Elencámos com a equipa técnica alguns jogadores que eram vitais não vender. Evidente que se existissem propostas importantes e que o jogador quisesse sair, não podemos segurar. Surgiram propostas por alguns jogadores, o Jota é um deles, mas bloqueámos. Não o queríamos vender. Sabíamos que era importante o Vitória vender e tentamos fazer o melhor para que continuemos a ter sucesso desportivo, mas também que a vertente financeira continue a ser encarada de frente. Nos últimos mercados, temos sempre vendido e é difícil passar por um mercado sem fazer vendas. É essencial para a saúde do Vitória."É razoável porque foi um encaixe para o Vitória e precisamos do maior encaixe possível. O jogador foi negociado e tinha vontade de sair. É um negócio normal. Não será o maior do mundo, mas corresponde aos valores.""Sentimos que era importante para ele sair e conhecer outros ares. Recebemos uma proposta, validámo-la com a equipa técnica, o próprio sentiu o mesmo e achámos que era um bom timing, a ano e meio do fim do contrato dele.""Se me entristece que o Dani saia, claro. Gosto dele e de muitos outros jogadores que estiveram no Vitória, mas faz parte do projeto do Vitória. No mercado, um jogador até aos 22, 23 anos tem um valor e depois passa a ter outro. Quando entramos no Vitória, o Dani estava em final de contrato e na equipa B, como capitão. Se há alguém que teve cuidado de apostar na renovação e de apostar no Dani, fomos nós. Não estando o Dani Silva a jogar como titular, apesar de ser opção, sentimos que perante a necessidade de vender, porque se estivéssemos equilibrados e não tivéssemos essa necessidade estaríamos a falar de outra forma, recebemos uma abordagem do Hellas Verona por um empréstimo com opção. Foi assim que começou e do empréstimo até este valor tivemos vários passos de negociação e fomos duros, mas a verdade é que o mercado não paga mais.""Mas com este valor vamos pagar a fornecedores, pagámos um mês de salário e isso é que tem de ser visto como prioridade. Não podemos prender todos os ativos e de repente deixar de honrar os compromissos. O Dani saindo, com muita pena nossa, abre espaço para outros jogadores. O Dani sai, sobe o Gonçalo Nogueira. Na equipa A, entraram o Alberto e o Gonçalo, o que faz parte daquilo que é o processo normal na cadeia do Vitória, entrou o Nélson Oliveira e agora o Kaio César. Temos de trabalhar na formação para os jogadores chegarem lá acima e as oportunidades terão de aparecer. Não podemos fechar as oportunidades aos jovens. O Dani saiu e haverá mais oportunidade para os outros médios e demos oportunidade ao Gonçalo Nogueira que será um dos futuros do Vitória."