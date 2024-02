António Miguel Cardoso e a eventual recandidatura: «Em dezembro começarei a pensar...»

António Miguel Cardoso ainda não se pronuncia de forma clara sobre o futuro na presidência do Vitória. O seu mandato, iniciado há cerca de dois anos, termina em 2025 e o dirigente garante que ainda não pensou numa eventual recandidatura."Uma coisa tenho a certeza absoluta. Não passarei do segundo mandato. Em relação à minha disponibilidade para me candidatar ainda não pensei. Existem momentos, família, administração, perceber a vontade das pessoas, a minha própria vontade, a vontade dos sócios. Até ao dia de hoje o meu espírito de missão é este: vim para o Vitória para trabalhar", começou por dizer, em entrevista à Rádio Santiago."Acredito que em dezembro começarei a pensar sobre a possibilidade ou não, mas neste momento não a tenho como decidida na minha cabeça. Nessa altura decidirei. Se estiver como estou hoje, continuarei aqui totalmente dedicado. Se não estiver com motivação terei de encontrar o clube melhor do que encontrei e terei de passar a outra administração e a outras pessoas que continuarão a dignificar o Vitória", disse ainda.