António Miguel Cardoso elogia Paulo Turra: «Não tem medo de arriscar e é a pessoa ideal»

O passado no clube e a experiência foram duas das razões que António Miguel Cardoso, líder máximo do Vitória, apontou para a escolha de Paulo Turra, oficializado como novo treinador dos minhotos esta segunda-feira. "Foi jogador do Vitória e conhece bem o clube. Teve uma carreira muito interessante como atleta e já apresenta um vasto currículo como treinador e treinador-adjunto, tendo trabalhado com o míster Luiz Felipe Scolari. Está habituado à pressão e essa pressão envolve todos os que trabalham no Vitória", referiu o presidente aos meios do emblema minhoto, certo da decisão que tomou: "Não tem medo de arriscar e é a pessoa ideal."