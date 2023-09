António Miguel Cardoso lamenta atuação de João Pinheiro e fala em "indignação"

No final da partida frente ao Casa Pia e enquanto os jornalistas aguardavam pelos treinadores, eis que surgiu António Miguel Cardoso, presidente do V. Guimarães, na sala de imprensa para prestar declarações."Quando se fala na verdade desportiva e do VAR, lamentamos que haja um lance claro de penálti na área do Casa Pia, admitimos que o árbitro não tenha visto, mas é inadmissível que o VAR não tenha chamado o árbitro. Estamos indignados, porque esse momento acabou por desvirtuar a verdade desportiva", atirou o líder do emblema vimaranense numa curta declaração.Recorde-se que o encontr terminou com um empate (0-0) e que o lance em questão diz respeito a uma possível mão de Ângelo Neto aos 82 minutos.O árbitroMarco Ferreira concorda com a análise do João Pinheiro e Rui Costa, considerando que não há qualquer infração. "Ângelo Neto tem o braço em posição normal e é surpreendido pelo movimento dos jogadores à sua frente e pelo ressalto da bola no relvado, acabando por não conseguir evitar um contato (bola no braço) involuntário. Boa decisão", analisou o especialista.