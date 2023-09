Borevkovic e Celton Biai inscritos na Liga pelo V. Guimarães

Os nomes de Borevkovic e de Celton Biai surgem referenciados como "inclusão no plantel" do V. Guimarães, segundo o que a Liga Portugal divulgou na última lista de novas inscrições confirmadas até às 18 horas desta sexta-feira, mas trata-se de um procedimento normal dos clubes quando não encontram uma solução para os jogadores considerados excedentários: ambos têm contrato em vigor com os vitorianos e devem estar inscritos na Liga Portugal, cumprindo o regulamento e a lei do trabalho em vigor.Estes dois casos, todavia, são vistos de forma diferente no seio do Vitória, uma vez que o central croata já está integrado no plantel principal há várias semanas, enquanto o guarda-redes vai continuar a trabalhar com a equipa B.Ou seja, Borevkovic até pode vir a ser uma solução concreta esta época já com Paulo Turra ao leme, enquanto Celton Biai não tem espaço, até nova ordem, no grupo principal.Nos doi casos, de resto, não está colocada de parte a hipotese de ser encontrada uma solução num dos mercados que estão ainda abertos.Os vitorianos oficializaram ainda a inscrição do angolano Bito e do médio Diogo Ressurreição, ambos para a equipa B.