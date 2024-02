Bruno Varela admite frustração por falhar Benfica

A contas com uma lesão muscular, Bruno Varela é baixa confirmada para o duelo frente ao Benfica. Ontem, o guarda-redes abordou o infortúnio pela primeira vez, com uma publicação nas redes sociais.

"O azar infelizmente apareceu. A frustração de estar ausente é enorme mas sem dúvida alguma que a vontade de voltar forte e o quanto antes é ainda maior", escreveu Varela na sua conta de Instagram, terminando com um "vemo-nos em breve".

Por outro lado, Tiago Silva saiu do jogo com o Gil Vicente com algumas queixas físicas, mas nada que o impeça de manter o lugar no onze na receção ao Benfica. O médio tinha sofrido uma pancada no gémeo frente ao Vizela e foi apenas gerido no encontro da Taça de Portugal.