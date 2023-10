Bruno Varela convocado pela primeira vez para seleção de Cabo Verde

O guarda-redes Bruno Varela foi chamado pela primeira vez à seleção de futebol de Cabo Verde, sendo um dos 32 jogadores convocados para os particulares com Argélia e Comores, após ter sido internacional pelas seleções jovens de Portugal.

Ligado desde 2020 ao Vitória de Guimarães, clube da I Liga portuguesa de futebol, pelo qual soma 104 jogos oficiais, o guardião de 28 anos integra a lista hoje divulgada pelo selecionador Pedro Leitão Brito, conhecido como Bubista, para o embate com os 'guerreiros do deserto', marcado para 12 de outubro, na cidade argelina de Constantine, e para o duelo com Comores, no dia 17, em Marselha, França.

Antes de optar pelos 'tubarões azuis', Bruno Varela representou, entre 2012 e 2017, a 'equipa das quinas' no Europeu de sub-19 por duas vezes, no Europeu de sub-21 por duas vezes, no Campeonato Mundial de sub-20 de 2013 e no torneio masculino de futebol dos Jogos Olímpicos Rio2016, num período em que representou Benfica, Vitória de Setúbal e Valladolid.

Já ao serviço do Vitória de Guimarães, o guarda-redes trabalhou com a principal seleção portuguesa em outubro de 2020, como substituto de Anthony Lopes, que apresentara um teste positivo ao novo coronavírus, durante a pandemia de covid-19, mas não chegou a realizar qualquer minuto pela formação lusa.

Bruno Varela é um dos cinco elementos em estreia na convocatória, a par dos defesas Sidny Cabral, dos alemães do Rot-Weiss Erfurt, e Steven Moreira, dos norte-americanos do Columbus Crew, do médio Diogo Mendes, que acumula 61 jogos oficiais ao serviço do Marítimo, agora na II Liga portuguesa, e do avançado Hélio Varela, que soma dois golos em oito jogos pelo primodivisionário Portimonense, depois de ter cumprido a época 2022/23 nos sub-23 dos algarvios.

A convocatória inclui outros quatro jogadores que alinham em Portugal: o guarda-redes Márcio da Rosa, do Anadia, emblema da Liga 3, o defesa João Correia, que representa o Desportivo de Chaves, da I Liga, há quatro épocas, com nove golos em 89 jogos oficiais, e os avançados Clé, do Belenenses, e Gilson Benchimol, do Benfica B, ambos a disputar a II Liga.

O estágio da seleção cabo-verdiana começa em 08 de outubro, em Constantine, na Argélia.

Lista dos 32 convocados:

- Guarda-redes: Vozinha (Trencin, Esq), Tiago Gomes (Union Saint-Gilloise, Bel), Bruno Varela (Vitória de Guimarães, Por) e Márcio da Rosa (Anadia, Por).

- Defesas: Roberto Lopes (Shamrock Rovers, Irl), Diney Borges (Al Bataeh, EAU), Dylan Tavares (Bastia, Fra), Steve Furtado (CSKA Sófia, Bul), Logan Costa (Toulouse, Fra), João Correia (Desportivo de Chaves, Por), Kristopher da Graça (HJK Helsínquia, Fin), Sidny Cabral (Rot-Weiss Erfurt, Ale) e Steven Moreira (Columbus Crew, EUA).

- Médios: Jamiro Monteiro (San Jose Earthquakes, EUA), Kenny Rocha (Zakakiou, Cyp), Patrick Andrade (Qarabag, Aze), João Paulo Fernandes (Sheriff Tiraspol, Mol), Deroy Duarte (Fortuna Sittard, Hol), Kevin Pina (Krasnodar, Rus), Leandro Andrade (Qarabag, Aze) e Diogo Mendes (Marítimo, Por).

- Avançados: Ryan Mendes (Karagumruk, Tur), Garry Rodrigues (Ankaraguçu, Tur), Willy Semedo (Omonia Nicósia, Cyp), Gilson Benchimol (Benfica, Por), Bebé (Saragoça, Esp), Jovane Cabral (Salernitana, Ita), Luís Lopes (Aberdeen, Esc), Bryan Teixeira (Sturm Graz, Aut), Clé (Belenenses, Por), Sérgio Andrade (Viborg, Din) e Hélio Varela (Portimonense, Por).