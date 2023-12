Bruno Varela justifica ausência da CAN: «Decisão tomada por uma questão ética e moral»

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Bruno Varela (@brunovarela12)

Poucas horas depois de ser conhecida a sua ausência da lista de convocados de Cabo Verde para a CAN, Bruno Varela, guarda-redes do V. Guimarães, recorreu às suas redes sociais para justificar o pedido de dispensa da seleção "por uma questão ética e moral, tendo em conta que não tinha participado em nenhum estágio/jogo de qualificação" para a prova, considerando que "não seria justo" tirar o espaço a colegas que tiveram mais impacto na qualificação. O guardião agradeceu ainda a compreensão do selecionador Bubista e da Federação Cabo-verdiana."Primeiro de tudo agradecer a compreensão do mister Bubista e dos dirigentes da Federação Cabo-verdiana de futebol face à minha decisão de não estar presente no CAN para poder ser mais um a ajudar para o sucesso da equipa. Decisão essa que foi pensada e ponderada por mim durante algum tempo, para que pudesse ter a certeza que tomaria a melhor decisão, na minha opinião claro.Tomei a decisão de não estar presente por uma questão ética e moral da minha parte, tendo em conta que não tinha participado em nenhum estágio/jogo de qualificação para o CAN e todos sabemos da dificuldade que são esses jogos e as viagens no continente Africano. Então, acho que não seria justo da minha parte tendo em conta que nessa altura eu ainda estava nesse impasse de decisão se iria ou não representar a seleção cabo-verdiana eu agora aparecer na grande competição e tirar o espaço de algum colega meu que com certeza teve mais impacto, mérito e presença nessa tão desejada qualificação.Foi uma decisão somente minha, até porque nestes casos a decisão final é sempre do jogador. Após a CAN, estarei 100% disponível para a seleção, como todos ali dentro já sabem. Agradeço também ao Vitória por ter respeitado o tempo que levei para tomar esta decisão e não ter feito qualquer tipo de pressão ou influenciar o que fosse na minha decisão.Agradecer mais uma vez ao mister Bubista pela maneira como respeitou a minha decisão e pela maneira como conduziu todo o processo. Por último, não menos importante, quero desejar muita sorte aos meus colegas na CAN e tenho a certeza que terão uma grande prestação e irão orgulhar todo o povo Cabo-verdiano."