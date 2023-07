Bruno Varela: «Que seja mais um ano de conquistas e de vitórias»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Bruno Varela foi o porta-voz do plantel do Vitória no dia da apresentação aos sócios. Num breve discurso, o guarda-redes e capitão dos minhotos apontou a um ano em grande e deixou um apelo aos adeptos."Isto é incrível. Não tenho dúvidas de que os jogadores que chegaram e que nunca tinham vivenciado isto viveram algo único. Mesmo para nós que já vivenciámos acaba por ser especial. Agradeço de coração pelo apoio e pela forma como são apaixonados pelo clube e pela maneira como passam esse sentimento. Apelo para que esta época possa ser mais uma em que possamos estar juntos, unidos, porque quando estamos juntos somos mais fortes. Que seja mais um ano de conqusitas e vitórias. Sabems que o caminho não é fácil, mas é por isso que temos esta massa incrível. Vamos estar juntos durante a época, que é o mais importante", disse Bruno Varela.