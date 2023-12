Bruno Varela recebeu energia dos Afonsinhos antes do jogo com o Sporting

Bruno Varela e Afonso Freitas fizeram uma visita-surpresa à escolinha dos Afonsinhos, fazendo as delícias de cerca de 100 crianças, todos eles vitorianos e a sonhar em chegar onde os profissionais do Vitória já estão. Este foi o arranque do projeto "conta-me como fizeste", destinado a aproximar o futebol profissional da formação e, no final, Bruno Varela confessou que os futuros craques lhe fizeram um pedido muito especial."Já me transmitiram a exigência de ganhar no sábado! E passaram-nos grande energia", disse o capitão, focando obviamente a receção ao Sporting."Adoro crianças e acho que me dão sempre uma força extra. É incrível como estas crianças, sendo ainda tão novas, sentem o Vitória de uma forma tão intensa. A força deste clube também se faz disso. Estes jovens têm um sentimento muito forte pelo clube desde muito jovens e ninguém fica indiferente a isso", registou ainda o guarda-redes, prometendo mais surpresas ao longo da época."Estes momentos são sempre muito importantes e, por isso, estamos sempre abertos a este tipo de iniciativas. Temos a perfeita noção da importância que têm interações de dez, 15 ou 30 minutos para estas crianças. Para nós, são pequenos gestos; para estas crianças, serão sempre recordações enormes para o resto da vida", registou Bruno Varela.A acompanhar Bruno Varela e Afonso Freitas, o vice-presidente Nuno Leite garantiu que esta iniciativa se estenderá a todos os escalões da formação."O ‘conta-me como fizeste’ tem como intuito a transmissão dos valores, do ADN e da mentalidade ganhadora do Vitória SC aos diferentes escalões da formação. Por outro lado, sublinhará sempre a vertente da educação e, por isso, os nossos atletas da equipa principal abordaram a importância da escola. Isso é uma preocupação do clube transversal a todos os escalões", explicou o dirigente do clube, justificando a escolha do guarda-redes para inaugurar esta iniciativa: "O Bruno Varela é o nosso capitão. Recentemente uma pessoa amiga comentou comigo que ele tem traços do Neno e eu estou de acordo. Pela simpatia e pela paixão ao clube, é um jogador que já tem um peso muito grande no clube. Já o Afonso Freitas começou o seu percurso precisamente na formação do clube. Nasceu aqui. É uma das pessoas certas para contar como se faz".