Câmara de Guimarães anuncia "passo importante na colaboração com o Vitória" para construção da academia

O Executivo da Câmara Municipal de Guimarães avançou que em 2024 irá "dar-se um passo importante na colaboração com o Vitória", que tem como meta a promoção da "construção da nova academia, que se localiza, após alteração do PDM, em Silvares e na vila de Ponte".A garantia do Executivo liderado pelo socialista Domingos Bragança consta do documento das Grandes Opções do Plano e Orçamento do Município de Guimarães para 2024, aprovado na última reunião.No mesmo documento pode ler-se que a Academia ambicionada pelo V. Guimarães, projetada para duas freguesias limítrofes do centro urbano, Silvares e Ponte, será "dotada de um conjunto de valências para a consolidação do seu projeto desportivo, profissional e de formação".Na Gala do 101º aniversário do clube, em setembro, António Miguel Cardoso vincou a ideia de que "seria muito importante que o Vitória pudesse começar a pensar na futura Academia para o futebol profissional, contando com o apoio da autarquia. É preciso que o clube comece a dar os primeiros passos nesse sentido. O ideal seria se este ano já começássemos a partir pedra, arrancando com esse projeto", acrescentou.