O avançado nigeriano Clinton deixou o plantel do V. Guimarães. De acordo com o que foi possível apurar, o extremo já não se encontra integrado no grupo às ordens de Álvaro Pacheco.Clinton chegou a Guimarães em outubro do ano passado, depois de ter rescindido unilateralmente o contrato que tinha com o Londrina, do Brasil. O avançado assinou um contrato válido por três épocas, até junho de 2026, mas não chegou a ser utilizado em jogos oficiais, tanto por Paulo Turra, que sugeriu a sua contratação, como por Álvaro Pacheco.