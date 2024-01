Dani Silva deixa V. Guimarães para rumar ao Hellas Verona

Dani Silva vai deixar o Vitória para reforçar o Hellas Verona. O acordo com os italianos está alinhavado e tudo indica que o médio irá viajar esta quarta-feira, ou o mais tardar na quinta-feira, para assinar contrato. Dani Silva tem à sua espera um vínculo válido por quatro anos e meio, até junho de 2028.De acordo com o que foi possível apurar, o Vitória vai receber, no imediato, dois milhões de euros pelo médio. Contudo, esta verba poderá aumentar em função dos objectivos que venham a ser concretizados por Dani Silva no novo clube. Além disso, a SAD vitoriana reserva uma parte do passe do médio.A proposta do Hellas Verona chegou há poucos dias aos escritórios da SAD. O processo andou muito rapidamente, uma vez que o próprio jogador, que perdeu espaço no onze de Álvaro Pacheco, entendeu que o projecto desportivo é apelativo.