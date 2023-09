Dani Silva distinguido: «Não nasci em Guimarães, não sou vimaranense, mas sou vitoriano»

Depois de uma época de afirmação na equipa principal do Vitória, Dani Silva viu o esforço recompensado e, esta quarta-feira, foi distinguido com o prémio Conquistador Revelação, na Gala Conquistadores, que decorre esta quarta-feira.No discurso de agradecimento, o médio revelou-se grato ao clube e a todos os que o têm ajudado. "Quem me conhece sabe que sou uma pessoa de poucas palavras, mas não podia deixar passar este mometo sem agradecer a todos os que me têm ajudado ao longo destes seis anos, aos meus colegas pela amizade, por me tornarem uma pessoa e um atleta melhor. A toda uma estrutura por confiarem me mim e no meu trabalho, aos meus amigos e familia. A todos aqueles que ao longo deste seis anos tentaram passar a místicar e o ADN à Vitória e a importância de vestir a nossa camisola. Não nasci em Guimarães, não sou vimaranense, mas sou vitoriano", disse.