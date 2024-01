Dani Silva já fez os exames médicos para ser reforço do Hellas Verona

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Dani Silva está a uma mera apresentação de ser reforço oficial do Hellas Verona. Segundo apurou, o médio já está em Itália e já fez os exames médicos necessários para ser anunciado, algo que, de resto, deve acontecer da parte da tarde.Deste modo, Dani Silva consuma a saída do Vitória, num negócio que permitirá aos minhotos um encaixe imediato de 2 M€, uma verba que poderá aumentar mediante objetivos. O Vitória salvaguardou também uma parte do passe.Dani Silva vai ficar vinculado ao Hellas Verona até 2028.