Easah Suliman de saída do V. Guimarães e a caminho do Azerbaijão

O V. Guimarães continua a arrumar. Depois da confirmação das saídas de Ibrahima Bamba e Maxwell Woledzi, também Easah Suliman está na porta de saída. O defesa-central, de 25 anos, está prestes a ser transferido para o Sumqayit FK, do Azerbaijão, com o negócio a estar muito perto de ficar fechado entre os dois clubes.Na época transata, o internacional pelo Paquistão esteve emprestado ao Vilafranquense, onde fez 18 partidas. Em 2021/22, o central esteve igualmente cedido, mas dessa feita ao Nacional, também do segundo escalão do futebol português.Contratado em 2019, proveniente do Aston Villa, Suliman preparava-se para entrar no último ano de contrato com o V. Guimarães, tendo feito apenas 18 jogos pelo clube, divididos por duas temporadas.