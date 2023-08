Elpídio Silva aprova Paulo Turra no V. Guimarães: «Preparou-se para este momento»

Paulo Turra é o nome escolhido pela SAD do V. Guimarães para assumir o comando técnico da equipa principal e ocupar o lugar deixado vago por Moreno, que se demitiu do cargo após a vitória frente ao E. Amadora, no sábado. Elpídio Silva, antigo avançado que em Portugal representou Sp. Braga, Boavista, Sporting e V. Guimarães, onde foi companheiro de equipa de Paulo Turra, durante a época 2004/05, o técnico brasileiro tem as ferramentas necessárias para ser uma aposta de sucesso dos vitorianos."Eu acredito que sim. Tenho acompanhado o percurso do Paulo Turra como treinador e penso que ele preparou-se para este momento. É um grande profissional, excelente pessoa e tem mostrado capacidade para encaixar-se no projeto do Vitória. Fico a torcer para que ele possa ter sucesso no Vitória, se se confirmar essa escolha.""O Paulo Turra é um treinador que está preparado para grandes desafios. Trabalhou vários anos com Scolari e aprendeu muito com ele. Como jogador, foi sempre um profissional exemplar, um capitão nota 10. Agora, como treinador, tem mostrado saber gerir as duas partes, a relação entre o treinador e o jogador. Se ele tiver um bom plantel à disposição, será capaz de fazer um bom trabalho no Vitória.""Um clube como o Vitória, Sp. Braga ou Boavista, que habituaram os adeptos a lutar pelos lugares cimeiros, são exigentes. Os adeptos do Vitória são muito exigentes, têm a sua identidade. O Vitória é um clube grande, passei lá um ano espectacular, mas é exigente. Entendo que o Paulo Turra está preparado para esse tipo de exigência, apesar do futebol português não ser fácil. Como profissional, vai saber lidar com essa pressão, até porque já passou por Guimarães como jogador.""O Paulo Turra fez um bom trabalho no Athletico Paranense. Tinha uma equipa que sabia fazer bem a pressão sobre os adversários e segurava bem a bola. É um treinador que gosta de ter bola, que sabe montar bem as equipas. O Athletico Paranense era uma equipa que pressionava em zonas altas do campo, que saía bem para o contra-ataque e que fechava bem as linhas. Tem um estilo que se adapta ao futebol português e a um clube com uma grande dimensão, como é o caso do Vitória. Por isso, acredito que pode fazer um bom trabalho.""Estou num clube chamado Serra Branca onde temos o cuidado de acompanhar muito o trabalho dos treinadores portugueses no Brasil. Tentam implementar o trabalho que trazem de Portugal, com métodos diferentes. Alguns têm-se saído muito bem, como o Abel e o Luís Castro, mas nem todos têm o mesmo sucesso. Não temos visto muitos treinadores brasileiros em Portugal, mas o Paulo Turra, a verificar-se a mudança para o Vitória, pode abrir mais portas. O campeonato português é muito exigente, veloz, mas no Brasil também não é fácil adaptarem-se, como se viu com o Paulo Bento.""Fiquei surpreendido com a saída do Moreno, porque estava a acompanhar o crescimento dele e do Vitória. Acho que fez bons trabalhos. Mostrou ser um grande profissional, num contexto nem sempre fácil. Vi jogos do Vitória ao vivo na época passada, quando estive em Portugal, e gostei da atuação da equipa, que com muitos jovens dava muita luta a todos os adversários. Ele terá os seus motivos para sair do clube, mas na minha opinião estava a fazer um grande trabalho."