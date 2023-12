Händel aponta o objetivo do Vitória: «Olhar em frente e continuar a acumular vitórias»

Eleito o homem do jogo no triunfo do V. Guimarães diante do Sporting por 3-2, Händel confessou que terminou a partida "estafado" e fez questão de partilhar o prémio com os companheiros"."O mérito do prémio é toda a equipa e tenho de dar os parabéns a todos pelo que fizeram frente a um adversário muito difícil. É preciso dar mérito à forma como trabalhamos durante a semana e ao apoio que recebemos das bancadas. Isto tem de ser normal no Vitória. Este jogo é só mais um e para a semana temos outro que vale os mesmos pontos. Temos de olhar para a frente e continuar a acumular vitórias", afirmou o médio, à Sport TV, onde ainda revelou o segredo da vitória: "Estou completamente estafado. O que interessa é o coletivo e o trabalho da equipa pois todos somos importantes. O míster diz que temos de ser campeões todos os dias e ser sempre melhores que no dia anterior".