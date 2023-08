João Aroso anuncia saída do V. Guimarães: «Nunca equacionei seguir a trabalhar com outro treinador»

Pouco depois de ter guiado o V. Guimarães a uma importante vitória (com reviravolta) diante do Gil Vicente , João Aroso revelou que não vai continuar no clube minhoto, isto apesar de ter sido abordado pela estrutura para seguir. Como justificação, o agora ex-treinador adjunto (e interino) dos minhotos explica que nunca equacionou continuar sem ser com Moreno a seu lado."Antes de falar sobre o jogo, queria dizer algo que, para nós, equipa técnica, grupo de trabalho, é muito importante: dedicar esta vitória a alguém que seguramente esteve em casa a assistir ao jogo e a torcer por nós. E que hoje faz anos, um abraço grande para ti, Moreno. Esta vitória é para ti. Sobre o jogo, fomos melhores, merecemos vencer e os jogadores uma vez mais cumpriram de forma incrível tudo o que foi solicitado. Queria dizer também que lhes disse por duas vezes, uma pouco depois de chegar e outra mais recentemente: são o melhor grupo com quem já trabalhei até hoje", disse o técnico, que em seguida esclareceu a sua situação."Como disse na conferência de antevisão, quando vim para cá a um pedido insistente do Moreno. Eu acabei por aceitar, ainda bem que aceitei, foi um orgulho muito grande ter trabalhado neste clube. Vinha com espírito de missão de tentar ajudar em tudo o que podia dentro do que me era possível. A minha missão fazia sentido com o Moreno. Nunca equacionei seguir a trabalhar com outro treinador, de o Moreno sair e eu ficar como treinador principal. Queria dizer que tive um convite da parte da administração que muito me honrou para poder continuar, numa perspetiva de alguma estabilidade na estrutura técnica. Honrou-me muito. Apesar de ter esta ideia clara, fez-me refletir, mas a minha decisão foi comunicada ontem, antes do treino, e foi a de não continuar, por mais que, do ponto de vista emocional, seja difícil. Por fim, dizer que foi um prazer trabalhar com os meus colegas de equipa técnica e, portanto, esta vitória é dedicada a todos nós."