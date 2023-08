João Aroso assume cargo de treinador do Vitória de Guimarães a título provisório

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

João Aroso vai assumir o comando do Vitória de Guimarães a título provisório, depois de Moreno se ter demitido do cargo no domingo, informou o clube da Liga Betclic.

Em nota publicada no site oficial, os vimaranenses adiantam que "a preparação da equipa principal do Vitória Sport Clube passará a ser conduzida por João Aroso nos próximos dias", após o técnico de 50 anos ter aceitado a solicitação da administração da SAD para assumir o cargo a "título provisório".

Ao aceitar a função nessa "fase transitória", o treinador impôs, como "única condição", a permanência dos restantes membros que compunham a equipa técnica de Moreno, pelo que vai continuar a trabalhar com os adjuntos Nuno Santos, Douglas Jesus, Rui Cunha, Ricardo Martins e Nuno Madureira.

Principal treinador adjunto de Moreno na época 2022/23, João Aroso assume o Vitória de Guimarães depois de o treinador vimaranense de 41 anos se ter demitido no domingo, após o triunfo sobre o Estrela da Amadora (1-0), para a jornada inaugural da I Liga, numa conferência de imprensa em que falou ao lado do presidente, António Miguel Cardoso.

"A responsabilidade profissional com que aceitei o convite há um ano faz-me perceber que o ciclo de Moreno se fecha aqui. (...) O Vitória de Guimarães é um clube especial. O melhor para todos, essencialmente para o clube, é fechar este ciclo. Vai entrar uma pessoa nova que vai trazer ar fresco para a equipa", disse, admitindo que o presidente o tentou demover da decisão de sair.