João Mendes e o golo tardio no dérbi minhoto: «Senti que bati bem...»

João Mendes foi o herói do dérbi minhoto ao marcar um golo que jamais irá esquecer, sendo responsável pelo empate tardio (1-1) do V. Guimarães em casa do rival Sp. Braga. No final, o médio explicou o que lhe passou pela cabeça quando a bola lhe saiu do pé direito aos 90’+8.

"Senti que rematei bem, que bati bem em cheio e quando é assim tudo pode acontecer. Fiz golo e fico muito feliz por isso", detalhou o médio, num "momento de felicidade pelo grupo e pelos adeptos".

Sobre o jogo, o camisola 17 até queria mais. "Mesmo depois de sofrermos o golo, tivemos uma atitude incrível. O jogo só acaba aos 90 e terminámos muito bem. Ainda podíamos ter ganho", acrescentou.