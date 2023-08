Joseph deixa V. Guimarães ao fim de nove épocas

O médio Joseph anunciou esta quarta-feira a saída do Vitória de Guimarães com uma mensagem de despedida, após nove temporadas ao serviço do clube da I Liga portuguesa de futebol, seis delas com jogos pela equipa principal.

Contratado na época 2014/15, o futebolista de 29 anos contabilizou dois golos em 30 jogos oficiais pela primeira equipa vimaranense, o último dos quais em 24 de julho de 2020, frente ao Santa Clara (2-2), a encerrar a temporada 2019/20, e jogou apenas duas vezes pela equipa B nos três anos que se seguiram, antes de confirmar a saída e de agradecer aos minhotos na rede social Instagram.

"Gostaria de expressar a minha sincera gratidão pela oportunidade de assinar um contrato profissional e de jogar por este grande clube. Estou grato pelo apoio e pela orientação da administração e dos treinadores que me ensinaram muito como jogador e como pessoa, bem como ao departamento médico, pelo cuidado e pela atenção", escreveu o jogador ganês.

Utilizado pela equipa B vitoriana em 79 ocasiões nas primeiras quatro temporadas em Guimarães, Joseph ganhou espaço na equipa principal durante a época 2018/19, tendo realizado 15 partidas sob o comando técnico de Luís Castro.

O médio começou a temporada 2019/20 a titular e participou em quatro encontros até 14 de agosto, dia em que uma lesão na anca frente aos letões do Ventspils, para a segunda mão da terceira pré-eliminatória de acesso à Liga Europa (triunfo luso por 6-0), o afastou dos relvados por 10 meses.

Apesar de ter realizado outros quatro jogos no final dessa época, em junho e em julho, com os estádios à porta fechada devido à pandemia de covid-19, o atleta limitou-se a disputar dois jogos pela equipa B vitoriana, entre 2020/21 e 2022/23.

Joseph agradeceu também aos colegas de equipa pelo "apoio e encorajamento" que lhe transmitiram e aos adeptos do clube vimaranense, pela "paixão que demonstram para com o jogo".