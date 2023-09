Jota Silva ambicioso para a Allianz Cup: «Queremos muito desta competição»

Uma semana depois da pesada derrota na Luz, o Vitória SC vai voltar a entrar em campo, desta feita num duelo a contar para a Allianz Cup. Jota Silva garante que o grupo está bem e com muita vontade de ultrapassar o Tondela para poder chegar à fase de grupos de uma prova onde a ambição é grande."A equipa está bem, a preparar um jogo muito importante. Queremos muito desta competição. Quando há um mau resultado, só queremos que o próximo jogo chegue para dar uma resposta. Ainda bem que já é sábado. A derrota contra o Benfica não teve impacto no estado anímico da equipa, sabemos o que queremos e sabemos que percalços acontecem no caminho. A expulsão do João Mendes condicionou muito, mas fizemos das nossas fraquezas armas e tentámo-nos bater da melhor maneira", referiu Jota Silva, à margem do Thinking Football."O apoio dos adeptos não é surpresa para nós. Eles são fantásticos e tanto em casa como fora têm o hábito de fazer destas gracinhas. E vai continuar a ser assim. Portanto, no sábado, o Estádio D. Afonso Henriques vai estar cheio. Vamos estar preparados e temos tudo para ganhar.""Enfrentámos o Tondela na pré-época e sabemos que é uma excelente equipa, muito bem orientada. Estamos preparados e muito focados em nós, focados em fazer o que sabemos para ganhar. Espero que não seja ponto de viragem para eles. Vamos ter um vitória na máxima força e a querer ganhar o jogo.""É sempre bom trabalhar com qualquer treinador que chegue, porque chega com novas ideias e com o objetivo de nos ajudar. Estamos a assimilar muito bem as ideias do míster, é um processo novo e não acontece tudo de um dia para o outro, mas estamos num excelente caminho. Temos demonstrado isso e esperamos conseguir uma vitória já no sábado.""Espero que este não seja o meu pico de forma. Nem o pico da equipa. Espero mais de todos. Trabalho todos os dias para ajudar a equipa, seja com golos, assistências ou se for apenas lá dentro a dar o melhor de mim.""Não sabia que era mas gostava era de ser o jogador com mais golos, não só de cabeça. É algo que trabalho muito, não é de agora.""As comparações são boas porque ele é um excelente jogador, por isso não fico chateado, fico até muito lisonjeado. Até pode ajudar a vender mais camisolas... Está no clube onde está, tem as credenciais que tem. É algo que me deixa feliz."