Jota Silva considera empate injusto: «Não vou ser humilde, foram dois pontos perdidos»

Jota Silva considera que o V. Guimarães merecia a vitória diante do Benfica, mas mostra-se orgulhoso pela prestação dos minhotos (). "Não vou ser humilde, foram dois pontos perdidos. É bom somar, mas pelo que fizemos, pela entrada forte que tivemos, oportunidades que criámos, merecíamos sair daqui com os três pontos. Ficou aqui presente o que é ser Vitória, dar tudo. Mas é o que é, é somar. Agora vem uma semana complicada, descansar e queremos ir a Portimão buscar os 3 pontos", apontou o avançado do V. Guimarães.Refira-se que o V. Guimarães esteve muito tempo a jogar com menos um, depois da expulsão de Borevkovic, mas Jota vinca que a equipa nunca se desmoronou. "Com menos um, fica mais difícil. O Benfica tem qualidade. Optámos por ficar mais baixos, sair de contra-ataque e ainda criámos oportunidades que podiam ter matado o jogo. De realçar o grande trabalho da equipa e quero ainda dar uma palavra aos adeptos, com este tempo, não é fácil", explicou, antes de explicar que o mau estado do relvado, não o atrapalhou muito, pois ainda há seis épocas, jogava nos distritais do Porto: "Costumo dizer, que todos deviam passar pelas distritais. Há pouco tempo estava lá, não estranho tanto estar assim. Torna-se perigoso, é certo, mas são as circunstâncias que temos. Fomos atrás com o que tínhamos".