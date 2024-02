Kaio César com opção de compra e valores garantidos em vendas: o mercado de inverno do V. Guimarães

O V. Guimarães teve um mercado de inverno com alguns movimentos, dos quais se destaca a entrada do internacional português Nélson Oliveira e a saída de Dani Silva, que rumou aos italianos do Hellas Verona.Os conquistadores lançaram hoje um comunicado onde descrevem os negócios concretizados até esta sexta-feira, onde é de realçar a opção de compra na transação de Kaio César, avançado que chegou no último dia de janeiro a Guimarães. Os vitorianos anunciaram que existe uma opção de compra no final do empréstimo do brasileiro por 70 por cento dos direitos económicos no valor de 1,8 milhões de euros.Em sentido contrário, Safira foi vendido por 500 mil euros ao Santa Clara, com o emblema minhoto a ficar com 10 por cento de uma venda futura dos açorianos, assim como Dani Silva, que irá jogar na Serie A italiana, valendo ao V. Guimarães 1,5 milhões de euros e 200 mil em variáveis, adicionando 10 por cento de uma futura venda.Dentro de casa, Alberto e Gonçalo Nogueira foram, tal comoadiantou, promovidos à equipa principal e estarão, a partir de agora, às ordens de Álvaro Pacheco.Nélson Oliveira: jogador livre – contrato até 2025Kaio César: empréstimo até 30 de junho de 2024 com opção de compra de 70% dos direitos económicos por 1.800.000,00 €Gonçalo Nogueira: fixação na equipa AAlberto: fixação equipa AMarcos Zambrano: transferência definitiva sem custos, com partilha de 50% direitos económicos com SL Benfica – contrato até 2027Tomás Vilela: regresso antecipado de empréstimo do FC FelgueirasJoão Miguel Costa Nogueira: fixação n equipa B, vindo dos sub-19.Hélder Sá: transferência definitiva – partilha de direitos económicos 50-50 com clube adquirenteAlisson Safira: transferência definitiva por 500.000 € pela totalidade dos direitos económicos, à qual acresce 10% sell-on (futura venda)Dani Silva: transferência definitiva – 1.500.000 € pela totalidade dos direitos económicos + 200.000 € em variáveis + 10% venda futuraClinton Udeh: rescisão contratual unilateralNélson da Luz: empréstimo oneroso até dezembro de 2024, com opção de compra por parte do clube cedido caso se verifiquem alguns pressupostos.Kyril Zinovich: rescisão contratual por mútuo acordoDiogo Ressurreição: rescisão contratual por mútuo acordoCelton Biai: transferência definitiva sem custos, à qual acresce 15% sell-on (futura venda).Empréstimos com contrato profissionalNélson da LuzFrancisco RibeiroJinyoung YukMatheus PainsTiago AguiarNovos contratos profissionaisAfonso Sousa (sub-17)Hugo Pinto (sub-19)Tiago Lopes (sub-19)João Martins (sub-17)Martim Duarte (sub-17)Afonso Costa (sub-17)Rodrigo Silva da Cunha (sub-17)