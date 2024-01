Kaio César reforça ataque do V. Guimarães

Kaio César é reforço do V. Guimarães, chegando por empréstimo do Coritiba até ao final desta temporada e com a SAD liderada por António Miguel Cardoso a ter garantido uma cláusula de compra no final da época.O jovem extremo, de 19 anos e internacional olímpico pelo Brasil, parte para a sua primeira aventura na Europa e vai começar a trabalhar esta quinta-feira com a equipa orientada por Álvaro Pacheco. O Vitória já informou que Kaio César vai vestir a camisola 37.