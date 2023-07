Maxwell Woledzi deixa o V. Guimarães

O V. Guimarães acertou a saída de mais um dos jogadores excedentários dos seus quadros. O central Maxwell Woledzi, que chegou a treinar com a equipa principal, assinou contrato com o Fredrikstad FK, da Noruega, até 2026.Maxwell Woledzi chegou a Guimarães em junho do ano passado, com um contrato para três época. Depois de ter alinhado em apenas 13 jogos pela equipa B, o ganês, de 22 anos, chegou a acordo com a SAD para rescindir o contrato.Maxwell Woledzi comprometeu-se com o Fredrikstad FK, da 2.ª divisão da Noruega. O central tinha atuado no Nordsjaelland, da Dinamarca, antes de chegar a Guimarães.