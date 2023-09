Moreno eleito treinador do ano pelo Vitória: «Não há treinadores com sucesso sem bons jogadores»

O trabalho de Moreno deixou marcas no Vitória que nem a saída precoce esta temporada conseguiu apagar. Com efeito, o técnico, agora ao serviço do Chaves, foi distinguido com o prémio Conquistador Marinho Peres, que galardoa o treinador do ano dos minhotos.No discurso de agradecimento, Moreno partilhou o prémio com todos aqueles com quem trabalhou na passagem pelo banco dos vitorianos."Agradecer e partilhar. Agradecer a quem achou que era merecedor. Partilhar com uma equipa técnica que me acompanhou no ano passado, com pessoas super competentes, super leais. Nuno Santos, Ricardo Martins, Rui Cunha, Douglas, João Aroso, Nuno Madureira, obrigado, fazem parte disto. Agradeço também ao presidente, tem responsabilidade neste prémio. Não foi fácil apostar num jovem treinador, dar o suporte que nos deu, também o senti. Senti-o sempre de forma clara. Faço questão também de partilhar com pessoas que nos acompanharam no ano passado, que não aparecem nas televisões, que às vezes são mal remuneradas, mas que têm grande papel no sucesso dos grupos de trabalho. Também não há treinadores que tenham sucesso sem bons jogadores. Tivemos sorte de ter do melhor que há no campeonato. Os profissionais do Vitória, muitos estão cá, são do melhor que existe neste campeonato", referiu.