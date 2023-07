Moreno: «Houve um momento do ano passado que me marcou...»

Apesar de parco em palavras, Moreno não escondeu a emoção pelo apoio que o plantel e a equipa técnica do Vitória receberam no dia da apresentação aos sócios. O treinador dos minhotos recordou até um momento que o marco em 2022/23, pedindo que a temporada que se avizinha possa ser toda ela vivida da mesma forma."Tentei preparar alguma coisa, mas pensei em falar o que me vai na alma e o que me vai na alma é agradecer muito e partilhar um momento que me marcou. Um acima de todos. O final de jogo do Vitória – Gil Vicente. Para mim é o resumo do ser Vitória. Enquanto líder deste grupo de trabalho, destes fantásticos profissionais, o que peço é que faça esta época da forma como acabámos a anterior. Caminhámos juntos, passámos por problemas juntos, que esta época possa ser assim. Isto é o Vitória", atirou.