Moreno: «Por minha vontade já nem teria feito o jogo aqui, mas o clube não podia ficar no vazio»

Foi de forma emocionada que Moreno anunciou este domingo, pouco depois da vitória sobre o Estrela da Amadora, a decisão de deixar o comando técnico do V. Guimarães . Numa longa declaração, o agora ex-treinador dos minhotos diz que esta é a melhor decisão para o futuro do clube, ainda que "provavelmente", se irá arrepender no futuro."A responsabilidade profissional com que aceitei o convite que o presidente me fez há um ano atrás, e não o aceitei apenas com base na emoção, mas sim com a responsabilidade de perceber que podíamos fazer a época que acabámos por fazer, essa mesma responsabilidade faz-me perceber que hoje se fecha o ciclo de Moreno como treinador do Vitória.As razões são muito claras. Pela desilusão do jogo de quinta-feira. Não é um jogo do campeonato, uma, duas ou três vitórias que apagaria aquela desilusão, um objetivo grande que nós tínhamos e eu como responsável que sou, conhecendo o clube bem como conheço, acho que não é bom nestes inícios de época existir o clima de desconfiança que existia em redor do Vitória. Os sócios gostam de sentir a adrenalina e de estar de outra forma em relação à que estão atualmente. O Vitória é um clube especial, único, mas é quando se consegue juntar as duas coisas: a força de uma bancada com vitórias. Não conseguimos isso na quinta-feira e é uma derrota que deixa marcas. A responsabilidade faz-me perceber que o melhor para todos, sobretudo para o clube, é que o ciclo do Moreno se feche hoje. Vai entrar uma pessoa nova, com ideias novas, com uma comunicação diferente da minha, com um carisma diferente, que vai de certeza juntar muito mais a bancada, dar mais adrenalina ao clube e o Vitória precisa disso.Que fique muito claro que este homem que está aqui ao meu lado e a administração... estou-lhes muito grato pela oportunidade que me deram há um ano atrás, que tentaram que isto não acontecesse. Esta é uma decisão minha, que provavelmente me irei arrepender no futuro, mas é o melhor agora. A partir de amanhã de certeza que existirá um clima diferente na cidade, porque é isso que o Vitória precisa. Peço que não haja nenhum tipo de especulação sobre o meu futuro, porque aquilo que quero é deixar o clube muito melhor do que quando cheguei.Estou emocionado, porque custa. Há centenas de pessoas que querem o cargo do qual eu estou a prescindir, mas a minha responsabilidade leva-me a perceber que isto é o melhor para o clube. Agradecer a quem me deu a oportunidade, agradecer muito aos atletas que estão naquele balneário, que quando eu lhes dizia que eram profissionais fantásticos, isso era verdade. São um grupo do melhor que há, não podia ter pedido melhor num ano tão difícil como o ano passado. Agradecer a pessoas que genuinamente queriam que isto tivesse sucesso, e tivemos algum sucesso, pessoas que trabalham connosco todos os dias lá no complexo, que nos apoiaram sempre. Uma última palavra para aqueles que não fizeram nada para passar alguns desconfortos, mas que também passaram, não tanto como eu, que foi a minha família, que sofreu muito. Não fui um bom pai, um bom marido, um bom filho e, por tudo isto, faz-me perceber que esta é a melhor decisão.Saio feliz, tendo feito algo que nunca pensei que fosse possível, ser treinador do Vitória. As coisas aconteceram de forma natural, sem contar, e espero que as coisas agora corram com calma e melhorem mais.O resultado de hoje não tinha nada a ver com a decisão. Foi muito ponderada e estava tomada já há alguns dias. Era o melhor, mas não queria deixar o clube no vazio. Por minha vontade já nem teria feito o jogo aqui na Amadora, mas o clube não podia ficar no vazio e agora é preciso olhar para a frente. Isto é o melhor para todos. Amanhã é dia de folga e de certeza que na terça-feira já haverá um ambiente diferente e uma cara nova e as coisas vão ser melhores. Vitória não pode viver nesta desconfiança, neste ambiente de que está tudo mal e que as pessoas que estão lá dentro são todas incompetentes. Terá de haver uma união muito grande entre a bancada e o grupo de trabalho. Senti que depois do jogo europeu, isso não existia e o clube está acima de toda a gente, daí esta decisão final.Deixo também uma palavra de agradecimento para a minha equipa técnica. Sei que é uma decisão da qual sou responsável, mas eles também sabem que é o melhor. Agradeço-lhes a lealdade, pela ajuda que me deram. É óbvio que cometemos erros, mas saio de consciência completamente tranquila porque fiz o melhor que sabia. Isso para mim é o mais importante, porque me vai permitir andar em Guimarães de cabeça levantada."