Morreu António Carvalho, antigo capitão do V. Guimarães

Morreu o antigo capitão do V. Guimarães, António Carvalho. O ex-jogador e treinador, de 62 anos, era capitão de equipa quando os vimaranenses conquistaram a Supertaça, em 1988, frente ao FC Porto, o primeiro título nacional do clube.António Carvalho estreou-se na equipa principal do V. Guimarães na época 1979/1980. Passou, depois, por Sanjoanense, Salgueiros e Portimonense, antes de regressar a Guimarães em 1986 para cumprir cinco temporadas consecutivas. Até ao final da carreira jogou ainda no Paços de Ferreira, Moreirense e Juventude de Ronfe.Iniciou a carreira como treinador em 2001, nos sub-19 dos vimaranenses. Cumpriu o último trabalho na época 2021/2022, no Ribeirão, depois de trabalhar em clubes como Sandinenses, Taipas, Brito, Lousada, Oliveirense, Tirsense, Sobrado e Leixões (adjunto).Vítima de doença prolongada, António Carvalho faleceu na sexta-feira à noite. O funeral realiza-se na segunda-feira, pelas 10 horas, na freguesia de Creixomil, em Guimarães.