Nélson Oliveira é hipótese para o V. Guimarães

O avançado internacional luso Nélson Oliveira pode, aos 32 anos, regressar a Portugal e ainda nesta janela de transferências de janeiro. Segundo apurou, o jogador é desejado pelo V. Guimarães.Atualmente no Konyaspor, da Turquia, Nélson Oliveira soma 17 jogos na presente época. Antes representou PAOK e AEK (Grécia), Reading, Norwich e Nottingham Forest (Inglaterra). A última vez que jogou em Portugal foi na temporada 2014/15, então ao serviço do Benfica e antes de ser emprestado ao Swansea. Fora de portas, também jogou por empréstimo no Rennes (França) e Deportivo da Corunha (Espanha). Paços de Ferreira e Rio Ave foram outros clubes que serviu no nosso país.Agora, poderá voltar pela porta do Vitória, sendo que o clube no minhoto está no mercado para reforçar o eixo do ataque da equipa de Álvaro Pacheco.