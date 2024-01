Nélson Oliveira já rescindiu com o Konyaspor e está mais perto do V. Guimarães

Nélson Oliveira já rescindiu o contrato que o ligava ao Konyaspor e está livre para se comprometer com o V. Guimarães. O avançado deverá mesmo reforçar o plantel às ordens de Álvaro Pacheco.De acordo com as informações reveladas na Turquia, Nélson Oliveira já chegou a uma plataforma de entendimento com o Konyaspor para a rescisão do vínculo que era válido até junho de 2025. O avançado deixou a cidade de Konya esta terça-feira rumo a Istambul onde fará escala antes de regressar a Portugal.Consumada a separação do Konyaspor, Nélson Oliveira irá, em breve, comprometer-se com o V. Guimarães. O internacional português deverá juntar-se aos trabalhos do plantel de Álvaro Pacheco ainda esta semana.