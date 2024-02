Novela André Silva com novo capítulo: Negócio com Hellas Verona caiu e o jogador vai regressar a Guimarães

Depois de muitos avanços e recuos no processo da transferência de André Silva para o Hellas Verona e numa altura em que André Silva já se encontrava em Itália para assinar, o negócio sofreu novo volte-face e o jogador já não será reforço dos Gialloblu. O avançado vai assim regressar a Guimarães e ser reintegrado no plantel do Vitória, às ordens de Álvaro Pacheco.Segundo as informações apuradas, o acordo já encontrava estabelecida, contudo o Hellas Verona apresentou exigências de última hora que a SAD minhota decidiu não aceitar. Relembre-se que o Vitória chegou a um acordo com os italianos, na terça-feira, para a venda do passe de André Silva, num negócio que renderia à volta de 3,5 milhões de euros aos cofres dos conquistadores.Embora tenha rejeitado as primeiras propostas do Hellas Verona, o brasileiro acabou mesmo por aceitar as condições financeiras que lhe foram propostas e rumou a Itália esta quinta-feira. Agora, vai regressar a Portugal sem ter assinado o contrato que lhe foi apresentado pelo Hellas Verona.