Novela André Silva: italianos dizem que negócio caiu por problemas com passaportes

A novela André Silva continua a dar que falar e, esta quinta-feira, sofreu nova reviravolta. Depois de tudo acertado com o Hellas Verona, o avançado rumou a Itália para assinar contrato, mas o negócio acabou por cair e o jogador por voltar a Portugal.Numa primeira instância, as informações recolhidas apontavam para um problema de novas exigências feitas à última da hora pelos transalpinos, mas a imprensa italiana escreveu que o problema terá sido outro.Ora, segundo o 'Tuttomercato', o acordo terá ruído depois de o jogador não entregar documentação que comprovasse que teria dupla nacionalidade: portuguesa e brasileira. De acordo com a mesma fonte, André Silva ter-se-á apresentado apenas com o passaporte brasileiro, o que colocou entraves à inscrição pelo Hellas Verona, que teria de ser feita na qualidade de extra-comunitário.Seja como for, certo é que o avançado já não sairá para Itália e está de volta a Guimarães para ser reintegrado no plantel às ordens de Álvaro Pacheco.